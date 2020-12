Liverpool roule sur Crystal Palace et s'envole en tête

Pendant que Manchester City ou Chelsea font du surplace et tentent petit à petit de revenir dans le top 3, Liverpool n’a pas manqué son démarrage et compte bien conserver sa couronne de champion. Après avoir giflé Crystal Palace sur son terrain ce samedi après-midi, les Reds caracolent en tête de la Premier League et mettent un peu plus la pression sur Tottenham. Les hommes de Jurgen Klopp compte provisoirement six points d’avance sur les Spurs.

Le match nul contre Fulham le week-end dernier n’aura finalement été qu’un simple accro. En l’espace de trois jours, Liverpool a battu son principal concurrent (2-1) mercredi soir et vient de donner une véritable leçon aux Eagles (7-0). Face aux hommes de Roy Hogdson, les champions d’Angleterre n’ont laissé aucune chance et ont attaqué le match de la meilleure des manières.

Si le réalisme n’avait pas forcément été au rendez-vous contre Tottenham, ce fut tout l’inverse ce samedi. Sur leur huit tirs cadrés de la journée, les coéquipiers de Sadio Mané ont trouvé le chemin du but à sept reprises ! Dans des jours comme celui-là, difficile de résister à la machine de guerre des Reds.

Déjà 15 buts pour Salah

Pourtant, au coup d’envoi, Klopp avait fait le choix de laisser Mohamed Salah sur le banc, Minamino complétant le trio offensif aux côtés de Mané et Firmino. C’est d’ailleurs l’international japonais qui s’est mis le premier en évidence, en ouvrant le score dès la 3eme minute. Le scenario rêvé pour un après-midi tranquille. Héros contre Tottenham en offrant la victoire dans les dernières minutes, Roberto Firmino a confirmé son retour en forme.

L’attaquant brésilien s’est offert un doublé (44eme, 68eme), venant mettre la tête sous l’eau aux Eagles. Sans être non plus ridicule, Crystal Palace a malheureusement subi de plein fouet le réalisme adverse et accusait déjà quatre buts de retard avant même l’heure de jeu, Mané (35eme) et Henderson (52eme) y allant de leur but.

Le score étant déjà de 4-0 avant le deuxième but de Firmino, Klopp s’est permis de faire souffler ses cadres à l’image de Sané, remplacé par Salah. Peut-être contrarié d’avoir été placé sur le banc au coup d’envoi, l’Égyptien a rappelé toute son importance dans l’effectif des Reds. En l’espace de trente minutes, il s’est permis le luxe de délivrer une passe décisive à Firmino avant d’y aller de son doublé en fin de match. 7-0, il n’y a pas eu de match à Selhurst Park Stadium et Liverpool a redonné cette impression de rouleau compresseur. De quoi faire peur à tous ses concurrents ;