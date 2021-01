Crystal Palace ne s'inquiète pas sur les rumeurs concernant Zaha

Sur les dernières années, de nombreuses rumeurs ont envoyées Wilfried Zaha loin de Crystal Palace. Que ce soit en Premier League ou ailleurs, les rumeurs n'ont jamais abouties à un transfert.

Et alors que le mercato vient d'ouvrir ses portes et que les tabloïds britanniques envoient l'Ivoirien du côté du PSG, Roy Hodgson dit ne pas être inquiet quant à l'avenir de son attaquant.

"Il y a eu tellement de rumeurs sur Wilfried au fil des années que j'ai tendance à laisser ces rumeurs disparaître, comme c'est souvent le cas. Wilfried est bon et cela ne me surprendrait pas que des clubs aimeraient le signer, mais beaucoup de choses doivent être mises en place avant qu'un joueur quitte un club", a déclaré l'entraîneur des Eagles en conférence de presse.

L'entraîneur s'est dit heureux du comportement de son buteur : "Je suis heureux parce que Wilfried joue comme il est, avec discipline, concentration et passion pour le football et le club. Et à moins que l'on ne me donne une raison de penser autrement, je m'attends à ce que cela continue."