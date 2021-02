Zaha va cesser de s'agenouiller avant les matches

L'international ivoirien de 28 ans, qui s'exprimait lors du "FT Business Of Football Summit 2021", un évènement organisé par le journal économique britannique, a déclaré que ses parents lui avaient dit qu'il devait être fier d'être noir et qu'il devait "se tenir debout".

"Ce geste est devenu quelque chose que nous faisons juste comme ça, et ce n'est pas suffisant pour moi", a-t-il dit. "Je ne vais pas poser le genou à terre, je ne vais pas porter +Black Lives Matter+ au dos de mon T-shirt parce que j'ai l'impression que c'est comme porter une cible".

Les joueurs, les officiels et le personnel des matches de Premier League posent un genou à terre avant le coup d'envoi des rencontres depuis la reprise de la saison 2019/20 en juin pour montrer leur soutien à la lutte contre les inégalités raciales.

Le footballeur américain de NFL Colin Kaepernick des 49ers de San Francisco a été l'initiateur de ce geste en 2016, pendant l'hymne américain d'avant match.

En Angleterre les maillots des clubs de la Premier League portaient également le slogan "Black Lives Matter" à la fin de la saison dernière, avant d'être modifiés pour la saison en cours afin d'y inclure l'écusson de la campagne antidiscrimination de la ligue elle-même, "No Room For Racism".

Mais un certain nombre de joueurs, dont Anthony Martial et Marcus Rashford de Manchester United, ont été victimes d'attaques racistes sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Les joueurs de plusieurs équipes, dont Brentford en seconde division, ont cessé de s'agenouiller avant les matches et Zaha estime que c'est devenu un geste vide de sens.

"Nous essayons de dire que nous sommes égaux, mais nous nous isolons avec ces choses qui ne fonctionnent même pas de toute façon, alors c'est ma position sur le sujet. A moins qu'une action concrète ne soit prévue, je ne veux même pas en entendre parler" a conclu le footballeur.