Cuba convoque des joueurs rÃ©sidant Ã  l'Ã©tranger pour la premiÃ¨re fois

La sélection cubaine est actuellement 180e au classement FIFA (sur 210) et enchaîne les mauvais résultats depuis les dernières annéees dans les compétitions de la CONCACAF, confédération d'Amérique du Nord.

Lors de la prochaine trêve, Cuba affrontera le Guatemala et le Curaçao les 24 et 28 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone d'Amérique du Nord.

Et pour la première fois de son histoire, Cuba a choisi de lever ses restrictions et de convoquer des joueurs qui ne résident pas sur l'île, appelés "legionarios". Une restriction qui avait causé de nombreuses désertions, et qui faisait partie des raisons des mauvais résultats de la sélection.

Le directeur technique actuel, Pablo Elier Sanchez, a donc annoncé que pour la première fois, onze joueurs installés à l'étranger seraient sélectionnés. Parmi eux se trouvent Onel Hernandez, joueur de Norwich en Championship, ou des joueurs évoluant en Espagne ou aux États-Unis.