Ole Gunnar Solskjaer peste contre le calendrier de la Cup

En pleine forme depuis la reprise de la Premier League, Manchester United a raté le coche lundi soir, à Old Trafford. Alors qu'une victoire permettait aux Red Devils de passer devant Leicester et Chelsea au classement et de s'emparer de la 3ème place, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont été rejoints dans les ultimes secondes du temps additionnel face à Southampton (2-2). Toutefois, pas le temps de douter pour les Mancuniens, dont le programme s'annonce très chargé cette semaine.

En effet, les Red Devils affrontent Crystal Palace ce jeudi soir en Premier League, avant de se frotter à Chelsea, dimanche, en demi-finales de la Cup. Un calendrier chargé, qui n'est pas du tout du goût d'Ole Gunnar Solskjaer, qui estime anormal que les Blues bénéficient de plus de temps de récupération.

"Chelsea aura 48 heures de repos et de récupération de plus que nous. Ce n'est pas juste... Nous avions parlé d'un calendrier équitable avant ce redémarrage. Je dois penser au match de jeudi alors que Chelsea est déjà dans sa demi-finale. Nous devons gagner à Crystal en espérant qu'il n'y aura pas de casse", a ainsi pesté l'entraîneur de Manchester United. Pour rappel, Chelsea a joué dès mardi, et s'est imposé face à Norwich grâce à un but du Français Olivier Giroud.