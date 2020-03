Cutrone et Pezzella contaminés par le Covid-19

Après plusieurs joueurs de la Juventus Turin ou encore de la Sampdoria, c'est la Fiorentina qui a communiqué que plusieurs de ses joueurs étaient porteurs du coronavirus.

La pandémie continue de s'étendre dans de nombreux pays européen et le football est à l'arrêt dans la plupart des championnats européens, mineurs comme majeurs.

La Fiorentina a communiqué ce samedi matin une triste nouvelle, annonçant que deux de ses joueurs ainsi qu'un membre du staff ont été testés positivement au Covid-19.

"La Fiorentina rapporte que les joueurs Patrick Cutrone et German Pezzella et le physiothérapeute Stefano Dainelli ont été testés positifs. Leur état de santé est bon et ils sont chez eux à Florence", a annoncé la Fiorentina dans son communiqué.