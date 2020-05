D'Eden à Thorgan : quand le cadet fait mieux que son ainé

Eden a toujours été le joueur le plus médiatique de la famille Hazard, et pour cause. Ses statistiques ont toujours été impressionnantes... jusqu'à présent.

Le joueur du Real Madrid a atterri au Bernabéu contre 100 millions d'euros quand son frère Thorgan rejoignait le Borussia Dortmund contre 25 millions, faisant un pas de plus dans sa progression personnelle en Bundesliga.

Aujourd'hui, celui qui brille est Thorgan et non Eden, ce qui n'était pas le cas lorsque les frères évoluaient respectivement à Chelsea et au Borussia Mönchengladbach. Le petit frère, avec la permission de Kylian Hazard, devient grand et compte 20 matches, pour trois buts et huit passes décisives avec le Borussia.

Depuis le retour de la trêve, Thorgan a inscrit un but et donné deux passes de buts en trois matches. Pendant ce temps-là, son frère se remet petit à petit de sa blessure et espère pouvoir être présent pour le retour de la Liga

Le joueur du Real, qui a été longtemps blessé, ne compte qu'un petit but et deux passes décisives, ses pires statistiques depuis sa première saison à Lille à 17 ans.