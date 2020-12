Dall'Oglio accepte la défaite face à un Ben Arfa "brillant"

Élément-clé du nouveau visage de Bordeaux depuis quelques semaines, Hatem Ben Arfa enchaîne les grosses performances.

Une semaine après sa belle prestation face au Paris Saint-Germain, l'ancien Niçois a libéré les siens aujourd'hui en fin de match (84e) grâce à une frappe rasante.

Une nouveau match où le Français s'illustre et qui lui a valu les éloges du coach adverse, Olivier Dall'Oglio.

"Ils ont eu des occasions, des transversales et Ben Arfa a été brillant aussi. Je pensais que l'on pouvait tenir et que l'on pouvait éviter de prendre un but comme ça. La frappe de Ben Arfa passe entre les jambes d'un défenseur, elle est millimétrée, c'est malheureux. Il restait sept, huit minutes, on était plutôt solides. Ce n'est pas simple de contrôler Ben Arfa, il a une aisance technique, on sait ce qu'il va faire mais il le fait vite", a-t-il expliqué.