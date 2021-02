Dane Scarlett, le dernier d'une liste composée de Lingard ou Carvalho

Dane Scarlett est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur de Tottenham à jouer en Premier League. Il a joué contre West Bromwich Albion et a écrit une nouvelle page de l'histoire du club.

José Mourinho a fait publiquement l'éloge de ses qualités : "Il a 16 ans et il était très important pour moi d'être l'entraîneur qui l'a lancé, car il sera deviendra grand dans quelques années. En outre, ses débuts sont très importants pour l'académie du club".

Comme le rappelle le journal 'AS', l'attaquant prometteur occupe désormais une place qui, auparavant, lors des passages de l'entraîneur portugais au Real Madrid, à Manchester United ou à Porto, était occupée par d'autres joueurs.

Dans l'équipe espagnole, Mou a fait débuter José Rodriguez, tandis que chez les Red Devils, il a donné l'impulsion à la carrière de Jesse Lingard. Il l'a également fait dans la formation portugaise, où il a fait de Ricardo Carvalho son soldat le plus fidèle et l'a accompagné au Portugal, à Fulham et à Madrid.