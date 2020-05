Dani Alves déclare sa flamme à Séville

Dani Alves est devenu l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire de la Liga grâce. Il a commencé son histoire à Séville, où il a remporté plusieurs titres, puis il est parti vers la Catalogne.

Avant de rentrer chez lui, au brésil, il a continué à remporter des titres à la Juventus et au PSG jusqu'à devenir le joueur le plus titré de l'histoire.

Mais le Brésilien n'a pas oublié ses débuts. Il a remercié Séville à l'occasion du 14e anniversaire de leur première Coupe de l'UEFA, qui lui a permis de devenir l'un des meilleurs.

"Un jour comme aujourd'hui, j'ai commencé à écrire mon histoire en Europe et, comme on dit, la première fois ne s'oublie jamais", a-t-il commencé sur Instagram.

"Ceux qui me connaissent savent que ce qui compte le plus pour moi, ce ne sont pas les titres, mais l'héritage qui se construit derrière chaque réalisation. Je suis fier d'avoir aidé Séville à écrire de grands chapitres de son histoire. Seules quelques personnes privilégiées comme moi peuvent faire partie de cette histoire", a-t-il poursuivi fièrement.

"Je suis éternellement reconnaissant à Séville d'avoir ouvert ses portes pour que je puisse entrer, sortir et devenir le plus titré de l'histoire de ce sport. Et ceux qui pensent que ce livre n'a plus de pages, continuez à penser, je vais continuer à mettre des pages d'or dans cette humble et géante histoire", a conclu le joueur de Sao Paulo.