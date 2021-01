Dani Ceballos, finalement vers la Serie A ?

Le second passage de Dani Ceballos à Arsenal ne se passe pas comme prévu. À tel point que le joueur souhaiterait déjà mettre fin à son prêt dès cet hiver. C'est en tout cas ce qu'affirment 'Daily Mirror' et 'Daily Mail'.

Et selon 'Calciomercato', l'Espagnol pourrait se relancer en Serie A, où la Juventus et l'AC Milan aimeraient notamment s'offrir ses services. Le Real Madrid, lui, verrait d'un très bon œil un rebond de Ceballos en Italie, où il pourrait bénéficier de plus temps de jeu, chose qu'il n'a pas chez les Gunners cette saison.

Même s'il a la confiance de Mikel Arteta, le natif d'Utrera est souvent laissé sur le banc au profit de Xhaka ou Elneny.