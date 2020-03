Daniel James va être récompensé

Daniel James a été une des grandes surprises de la saison de Manchester United. Dans une saison en demi-teinte, le Gallois a tiré son épingle du jeu dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Capable de jouer sur les deux côtés, l'ailier de 22 ans compte trois buts et six passes décisives en 36 matches cette saision, sa première à Old Trafford.

Les Red Devils ont payé 17 millions d'euros à Swansea pour s'attacher ses services, et le Gallois avait signé un bail de 5 ans avec les Mancuniens, mais son club veut déjà le revaloriser.

Selon 'The Sun', Manchester United a l'intention de doubler son salaire, d'actuellement 1,7 millions d'euros, à 3 millions par saison.

"L'attitude de Daniel sur et en dehors du terrain a été d'une grande classe depuis son arrivée, nous sommes tous impressionnés", ont affirmé des membres du club.