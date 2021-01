Daniel Riolo prend la défense de Bielsa

Ce dimanche soir l'équipe de Marcelo Bielsa a été éliminée de la FA Cup sur le terrain de Crawley, une équipe de la quatrième division anglaise. Une défaite qui n'est pas passée inaperçue auprès de ses détracteurs qui ne se sont pas privés pour le critiquer sur les réseaux sociaux.

Mais l'ex-entraîneur de Marseille peut néanmoins compter sur le soutien de Daniel Riolo, qui s'est emparé de son compte Twitter pour répondre à un internaute qui "n'entendait plus les pro-Bielsa, d'un coup". "12ème de PL quand tu montes de Championship et que tu joues le maintien... C’est pas si mal quand on n'est pas assez idiot pour comprendre la vie", a répondu le consultant de 'RMC Sport'.