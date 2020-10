Danilo avait déjà été proposé la saison passée au PSG

L'international portugais, Danilo Pereira, aurait pu être parisien il y a un an déjà. L'agent de l'ancien capitaine du FC Porto a confirmé qu'il avait discuté avec le club parisien pour proposer ses services.

"Déjà la saison dernière, j'avais écrit à Leonardo au sujet de Danilo car je pensais qu'il pouvait être un bon joueur pour le PSG, explique Daniel Lorenz. Ça n'avait pas été possible, du coup cette année je suis revenu à la charge. Mais là encore, on m'a répondu : "Merci, mais pour l'instant nous n'avons pas besoin de lui". Jusqu'à la semaine dernière, on n'avait pas de nouvelles"

Lors de ce mercato estival, tout s'est enchaîné et Daniel Lorenz, a relancé le champion de France : "On recherchait une bonne équipe dans un top club et on s'est dit que nous allions lancer la deuxième vague pour voir quel club pourrait prendre Danilo. Danilo est un joueur très polyvalent [...], très expérimenté, mature [...] et je me suis dit que ce serait parfait pour le PSG et qu'il fallait revenir vers eux pour leur rappeler les qualités du joueur."