Danilo Pereira révèle des secrets "cachés" de Neymar

Le Paris Saint-Germain a attendu le dernier jour du mercato d'été pour signer Danilo Pereira. Le Portugais a fait au total 15 apparitions pour l'équipe parisienne durant la première moitié de la saison.

Dans son interview pour 'Eleven', le milieu de terrain a révélé certains des éléments qui l'ont le plus impressionné au cours de ses premiers mois au Parc des Princes. Et il a principalement parlé de Neymar.

"Neymar est une personne très joyeuse, qui aime être bien. Ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il existe en dehors du terrain. J'ai rencontré un Neymar qui travaille dur, qui est bien concentré sur l'entraînement en dehors du terrain", avance Danilo.

"Il travaille bien à la salle de sport et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ne le voient pas et ne le savent pas", a déclaré le joueur portugais, motivé de voir son coéquipier aussi concentré.

Et il a fait l'éloge du rôle d'un autre joueur qui n'a pas l'habitude d'être autant sous les feux de la rampe : "À part Neymar et Mbappé, qui ont une qualité bien au-dessus de la moyenne, Marquinhos m'a beaucoup surpris. Je savais déjà qu'il était un bon joueur, mais en jouant et en s'entraînant à ses côtés, j'ai pu constater sa qualité. Toute l'équipe a de la qualité, tous les joueurs sont très forts. Et Keylor est un excellent gardien de but."