Danilo supportera l'OM face Ã  l'OL

Le PSG s'est imposé sur la pelouse de Dijon ce samedi sur le score de 4-0 pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Auteur de son premier but sous les couleurs parisiennes, Danilo s'est exprimé au micro de 'Canal+' sur le match entre l'OM et l'OL et a affiché sa préférence.

"Ma blessure ? Non ce n’est pas trop grave. C’est un coup. OM ou OL ? J'espère que Marseille va gagner..." Une phrase surprenante pour un joueur parisien mais qui s'explique par le fait que Lyon est en lice pour le titre de champion de France.