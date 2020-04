Danny Rose a fait livrer une centaine de pizzas pour le personnel hospitalier

Danny Rose, qui a récemment quitté Tottenham pour Newcastle, fait preuve de solidarité en cette crise sanitaire liée au Covid-19. Cette fois, il l’a prouvé en faisant un don surprise aux médecins d’un centre médical londonien.

Plus précisément, du North Mid Hospital. Comme l’a révélé le compte Twitter ci-dessous, le joueur anglais a fait livrer "une centaine de pizzas".

Danny Rose est revenu sur son geste ce lundi : "Je voulais dire au nom de tous mes amis que vous êtes nos héros. Vous n’avez probablement pas la reconnaissance que vous méritez, donc je voulais juste vous dire merci beaucoup".

#ThankYou Danny Rose for the hundreds of @Dominos_UK pizzas arriving for #TeamNorthMid #NHS pic.twitter.com/r8gxeS0ylu