"Dans cinq ans je veux être un pilier du Barça"

Dans un interview calme et posée, la nouvelle recrue Francisco Trincao est revenu sur ses premiers pas au Barça, alors que le club traverse une des plus grandes crises de son histoire..

"Koeman me parle beaucoup, il me dit d'être moi-même sur le terrain, de ne pas avoir peur et de tenter beaucoup. Je suis encore un footballeur jeune qui doit s'améliorer dans beaucoup d'aspects du jeu, je dois analyser mes performances et voir ce que je fais bien ou mal."

Le jeune portuguais reconnait cependant ne pas s'intéresser au reste des équipes : "Je regarde seulement les matchs de mon équipe."

"Tout m'a impressionné au club. Tout est à disposition du joueur. Je vais pouvoir grandir comme personne et comme joueur."

Il enchaine sur ses relations dans le vestiaire : "Quand je suis arrivé, l'équipe préparait la Ligue des Champions à Lisbonne, donc je m'entrainais à Barcelone avec Pedri. Nous sommes arrivés ensemble et nous sommes très proches maintenant. Mais tout le monde m'a très bien accueilli."

A propos de son futur, le jeune Portugais est ambitieux : "D'ici cinq ans ? Je me vois comme un pilier du Barça,c'est mon objectif" a-t-il assuré.

Il pourrait donc prendre la relève de Lionel Messi, dont le contrat se termine la saison prochaine, avec qui il entretient une bonne relation : "Il m'a demandé comment j'allais, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Sur le terrain il m'aide beaucoup à améliorer mon jeu:"