Arbeloa et Juanmi Callejón ont passé un bon moment à discuter sur Instagram. L'ancien joueur du Real Madrid se prépare déjà à devenir un futur coach.

"Je suis le cours de coaching et cela me prend beaucoup de temps. Dans deux ans, je serai prêt à entraîner", a déclaré l'ancien défenseur.

Arbeloa a déclaré qu'il avait travaillé son physique à la maison parce qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire : "J'ai déjà fait sept Tour de France. Au moins, tu te débarrasses de l'adrénaline comme ça."

Juanmi Callejón est rentré en Espagne et se trouve dans les rangs de Marbella avec Granero. "Le changement a été bon et j'ai passé de bonnes années en Amérique du Sud et je voulais revenir", a-t-il expliqué.