"Dans le foot, le business est très, très présent"

Abdoulaye Doucouré, joueur du club anglais, Everton, a évoqué sur 'Onze Mondial' le parcours d'un footballeur professionnel et des vices du football.

"Des choses m’ont surpris dans le monde du foot. J’ai vu que c’était un milieu où le business était très, très présent. Il y a énormément d’argent. Alors oui, nous, les joueurs, sommes les stars, les premières personnes adulées. Mais en coulisses, il se passe plein de choses. Il y a des négociations, des contrats, des déceptions, des blessures… plein de choses qui peuvent briser des joueurs. Le côté mental est très important. Et souvent, on l’oublie. Il faut être fort mentalement pour devenir un joueur de haut niveau car on passe par beaucoup d’étapes, beaucoup d’émotions. Je n’aime pas le foot business."