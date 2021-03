Varane n'exclut rien pour son futur

Le Real Madrid est susceptible de trembler par rapport à l'avenir de Raphael Varane et sur la possibilité que ce dernier quitte le club. L'arrière central français suscitant l'intérêt de Manchester United alors que son contrat n'est plus très loin d'expirer.

Cela fait un long moment que MU surveille de près le champion du monde. Les Anglais ont tenté de le faire signer en 2019, mais le joueur avait finalement choisi de rester au Santiago Bernabeu.

'Goal' a appris que l'ancien lensois refléchissait à son futur et Madrid se trouve dans la position inconfortable de devoir perdre l'un de ses principaux atouts cet été.

Le contrat de Varane expirant l'année prochaine et le club merengue n'est pas trop disposé à le prolonger. C'est pourquoi le Français envisage de partir sous d'autres cieux à l'ouverture du mercato estival.

En effet, l'international tricolore n'est pas pressé de prolonger avec Real Madrid, sachant que l'équipe de Zinedine Zidane manque des moyens financiers nécessaires en raison de la crise des coronavirus afin de lui offrir une augmentation substantielle de son contrat actuel.

'Goal' a découvert que Varane est ouvert à un nouveau défi dans un championnat différent, ouvrant la porte à un certain nombre de clubs européens, dont beaucoup seront probablement en quête d'un nouveau défenseur durant le prochain mercato.

Et plus la situation s'éternise et plus la position du Real Madrid s'affaiblit en termes de négociation potentielle d'une vente. Varane serait en mesure de s'entretenir avec des clubs étrangers sur un éventuel transfert gratuit en janvier 2022. Et si le joueur de 27 ans décidait que son avenir était ailleurs, Madrid serait alors contraint à une vente sous peine de le voir filer libre un an après.

Avec toutes les craintes qu'il y a concernant Sergio Ramos, dont le contrat expire cet été, la dernière chose dont le club espagnol a besoin, c'est de plus d'incertitudes sur l'avenir d'un autre de ses joueurs clés en défense.

Manchester United suit les progrès de Varane depuis un certain nombre d'années maintenant, les Red Devils étant mentionnés chaque fois qu'il y a des points d'interrogation sur l'avenir du Français. En effet, ils ont tenu, avec le Paris Saint-Germain, à le signer en 2019 mais l'intéressé a décidé finalement de rester sur place après le retour de Zidane en tant qu'entraineur principal.

Goal a appris que United, qui souhaite signer un nouveau compère défensif central pour Harry Maguire, a été en contact avec les agents de Varane dans le passé et il est probable qu'ils seraient intéressés à explorer à nouveau un transfert, si Varane devenait disponible. Les Red Devils peuvent également être encouragés par le fait que le joueur et ses représentants ont rejoint l'agence de talents sportifs CAA Base, dont la plupart des joueurs est majoritairement basé en Premier League.

Cela dit, il y a prudence du côté d'Old Trafford sur le fait que l'intérêt de United pourrait bien être utilisé comme prétexte pour obtenir un meilleur contrat pour le joueur. Cela s'était produit dans le passé, notamment avec le coéquipier de Varane, Ramos.