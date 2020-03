"Dans quelques jours c'est l'anniversaire de mon fils, et je ne pourrai pas être avec lui"

La plupart de la population est touchée par le nouveau coronavirus, un virus venue d'Asie en début de décembre et qui touche tous les pays, l'un des plus touchés actuellement se trouve en Europe, il s'agit de l'Italie.

Toute la population italienne est confinée chez elle, les rues se trouvent totalement vides, et les commerces fermés. Et cela se comprend, quand on regarde les derniers chiffres concernant l'Italie. 1266 morts et 17000 infectés.

Luis Alberto, joueur de la Lazio, a oublié un message sur ses réseaux sociaux en évoquant la situation difficielle qu'il vit actuellement.

"Due à la situation actuelle que vit l'Italie, je ne peux pas voyager, je peux à peine sortir de chez moi pour acheter le strict minimum. Dans quelques jours c'est l'anniversaire de mon fils, il fête son deuxième anniversaire, et je ne pourrai pas être présent, car il se trouve à Séville. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je donnerais pour être avec lui et ma famille", a-t-il écrit dans un poste.