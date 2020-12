"Dans sa meilleure période, Bale brillait comme Messi et Ronaldo"

Roy Keane, ancien joueur de Manchester United et commentateur sportif pour 'Sky Sports', a déclaré en direct qu'il n'est pas sûr que Gareth Bale puisse revenir à son meilleur niveau.

Prêté par le Real Madrid, l'attaquant gallois est retourné à Londres pour donner le meilleur de lui-même dans le Tottenham de José Mourinho, mais son second séjour n'a rien à voir avec les premières années où il brillait.

"Je ne vois pas Gareth Bale revenir au niveau qu'il avait il y a des années. Les meilleurs joueurs doivent jouer chaque semaine", a déclaré l'ancien Red Devil.

En outre, Roy Keane n'a pas hésité à comparer le meilleur Bale avec Cristiano Ronaldo et Leo Messi : "Lorsque Bale est au meilleur de sa forme, il est capable de briller autant que Cristiano et Messi dans les grands moments et dans les grands matches, mais il semble en être loin".

L'ailier droit de 31 ans n'a joué que 552 minutes en dix matches cette saison et a pu célébré quelques buts.