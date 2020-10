Dante en veut aux arbitres de Ligue 1

Nice s'est offert un deuxième succès de rang et passe à la 5e place de Ligue 1 après avoir battu l'ASSE (1-3), mais dante reste amer pour autant. Le défenseur des Aiglons regrette la façon d'arbitrer des officiels de Ligue 1.

"En France, on doit progresser car on gère très mal certaines actions. On ne parvient pas à faire un championnat plus compétitif car on ne donne pas l'option aux équipes de jouer avec une saine agressivité. Vous me demandez par rapport à une petite poussée ou je ne sais quoi d'autre? Est-ce qu'en Allemagne, cette action donne un penalty? J'aime le championnat français mais il y a certaines choses qu'il faut maîtriser. Il faut laisser jouer", a tancé Dante dans des propos relayés par RMC.

"On parle de moins en moins de jeu, de la solution du jeu, de la tactique, de choses qui intéressent, qui font progresser le championnat. Oui, il y avait penalty? C'est ça que vous voulez écrire? Je suis désolé, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce match de la part des jeunes de Nice et Saint-Etienne. Il faut se focaliser là-dessus. Il faut penser à faire grandir le championnat et je pense qu'au niveau de l'agressivité on est très bas. A chaque duel, il y a un avertissement. On ne peut pas, c'est mon avis", a encore déploré l'ancien Bavarois.