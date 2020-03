Dante explique la transformation de Dolberg

Après avoir traversé le désert entre début décembre et fin février, Kasper Dolberg semble enfin lancé. Il vient de dépasser la barre de dix buts en Ligue 1 (11) pour sa première saison avec le doublé contre Monaco.

Pour son capitaine, Dante, cette transformation de l'avant centre est en partie dûe au jeu collectif et à l'entente des joueurs, qui se comprennent mieux sur le terrain.

"Il y a deux mois, il n'aurait pas mis ces deux buts parce qu'il n'aurait pas eu les ballons", explique le Brésilien pour 'L'Equipe'. "On avait du mal à le trouver. Maintenant, on le comprend. Si on met le ballon dans la surface, il va être là. Il ne fait pas deux, trois appels d'affilée : il en fait un, et c'est le bon."

Un collectif bien huilé donc, qui a permis aux Aiglons de ne concéder qu'une seule défaite sur les cinq derniers matchs. Une forme bienvenue dans la dernière ligne droite de la course à l'Europe.