John Murtough, premier directeur technique de MU

Dans le but de renforcer les opérations footballistiques du club, Manchester United a officialisé mercredi deux nouvelles nominations de haut niveau à Old Trafford.

John Murtough, qui était jusqu'à présent directeur du développement du football, a été nommé directeur du football, un poste qui n'existait pas jusqu'à présent à Old Trafford.

Les Red Devils ont également annoncé que Darren Fletcher occupera désormais le poste de directeur technique.

Solskjaer, selon le club, continuera son rôle dans le processus de recrutement, soutenu par le nouveau directeur du football, John Murtough.

