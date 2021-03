David Alaba recale le PSG et Chelsea

Le défenseur autrichien David Alaba n'a pas fini de faire parler de lui cet été. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, le joueur a déjà annoncé qu'il quitterait le club bavarois à la fin de la saison.

De quoi attirer l'attention de tous les plus grands clubs européens, puisqu'il sera libre de tout contrat et donc gratuit. Une affaire incroyable et une occasion en or de recruter un défenseur expérimenté qui a encore de belles années devant lui (28 ans).

Chelsea, le Real Madrid, Barcelone, le PSG... De nombreux clubs le suivent de près. Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste pour 'RMC', Alaba se dirigerait plutôt vers l'Espagne.

Selon certaines sources allemandes, David Alaba ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain malgré l'intérêt de Leonardo et du club parisien. Le média 'Sky Sports' confirme lui aussi cette information et ajoute qu'Alaba aurait aussi refuser l'offre de Chelsea.

L'Autrichien aurait une préférence pour l'Espagne, où le Barça et le Real Madrid sont deux candidats sérieux dans la course.