David Beckham ouvre grand la porte à Messi et Ronaldo

Après Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, l'Inter Miami travaille activement pour attirer d'autres stars du ballon rond.

David Beckham, copropriétaire de la franchise de MLS, n'a pas caché son envie de voir un jour Messi et Ronaldo porter les couleurs des Herons.

"Je sais qu’à Miami, nos fans veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui apportent déjà des paillettes et du glamour mais à l’avenir, on veut avoir l’opportunité de faire venir de grands noms. Léo (Messi) et Cristiano (Ronaldo) ont été mentionnés, ils ont été au sommet de leur art et ont été les meilleurs pendant ces quinze dernières années. (…) Nous voulons attirer les meilleurs joueurs. Miami a un grand pouvoir d’attraction sur n’importe qui et ce sont des joueurs que nous voulons faire venir ici", a déclaré l'Anglais.