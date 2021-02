David Beckham signe un international anglais

L'Inter Miami, le club appartenant à David Beckham, a annoncé la signature de Ryan Shawcross. Le défenseur anglais de 33 ans vient aux États-Unis sans frais.

Produit de la formation de Manchester United, Shawcross a passé les 14 dernières saisons avec Stoke City, le club ayant disputé 453 matchs. Cela ajoute également une internationalisation avec l'Angleterre.

Since he could do it on a cold wet windy night in Stoke…



