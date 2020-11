David Luiz accusé d'avoir frappé Ceballos, l'Espagnol dément

'The Athletic' assure que Dani Ceballos et David Luiz en sont venus aux mains lors d'une séance d'entraînement avec Arsenal pendant la trêve internationale.

Selon le média, les deux joueurs ont eu un désaccord qui se serait terminé par un coup de poing du Brésilien au visage de l'Espagnol, qui a provoqué un saignement de nez important.

Ceballos a réagi rapidement à ces rumeurs sur son compte Twitter, où il a partagé la nouvelle et l'a démentie avec un simple et puissant "FAKE". Les deux gunners ont apparemment été expulsés de l'entraînement et renvoyés chez eux.

Dans la publication, faite par le journaliste de 'The Athletic' David Ornsetin, il est ajouté que lorsque l'équipe est retournée à l'entraînement le lendemain, les deux joueurs se sont excusés et la séance de travail s'est poursuivie avec une totale normalité.