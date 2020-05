David Luiz révèle où il veut tirer sa révérence

Avant de faire le grand saut vers l'élite, David Luiz s'est fait connaître en Europe en jouant sous les couleurs du Benfica, où il a évolué pendant quatre ans.

Le Brésilien a laissé sa marque au Estadio da Luz, il est encore aujourd'hui très apprécié par les supporteurs du club, et on dirait que lui non plus n'oublie pas le club portugais.

Lors d'un entretien accordé à 'Benfica TV', le joueur a déclaré son amour pour le club des Aigles.

’J'ai toujours dit que j’aimerais terminer ma carrière à Benfica, mais je ne sais pas quand. Ce que je sais, c’est que je veux avoir les jambes pour faire partie du projet et que je ne veux pas y aller en étant cramé. Pour le moment, j'assume ce défi à Arsenal, et il faut reconnaître que Benfica est bien fourni à mon poste. Mais mon rêve est de pouvoir rejouer à l'Estadio da Luz. Ce sera l’un des jours les plus émouvants de ma vie. Je veux revêtir ce 'Manto Sagrado' (surnom du maillot de Benfica) ainsi que mon numéro 23 à Benfica. Pour tout ce que j'y ai connu et ressenti, pour ce que représente Benfica dans ma vie et dans mon histoire, pour tout, Benfica est plus grand que n'importe quel joueur", a confié David Luiz.

Pour rappel, David Luiz a un contrat avec les Gunners jusqu'en 2021.