David Luiz revient sur le 1-7 contre l'Allemagne en 2014

Le 1-7 de l'Allemagne contre le Brésil en Coupe du monde fait aujourd'hui partie de l'histoire du football et cette défaite n'a jamais quitté certains joueurs brésiliens, et particulièrement David Luiz.

Dans une interview pour le Benfica, le défenseur central d'Arsenal est revenu sur cette horrible défaite et en a profité pour reconnaître un certain manque de responsabilité.

"Après le 1-7 contre l'Allemagne, beaucoup se sont cachés et n'ont pas assumé. Ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités et j'ai porté ce fardeau tout seul pendant un certain temps", a lâché l'ancien Parisien.

Aujourd'hui, le défenseur se souvient du match et avoue que ce jour a eu un impact sur sa carrière : "Après ça, tu effaces tout. Peut-être que j'aurais pu prendre une posture différente pendant le match. Ce fut un match lors duquel tout est allé de travers."