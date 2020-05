Davies ne cesse d'impressioner

Le Bayern Munich s'est imposé face au Borussia Dortmund et se rapproche de plus en plus du titre. Der Klassiker, assez équilibré, s'est joué sur des détails.

Et la qualité individuelle des Bavarois a fait la différence. Sur le côté gauche, Alphonso Davies s'est encore montré à un très haut niveau. Le Canadien démontre match après match le talent qu'il a entre ses pieds, pouvant faire de lui l'un des meilleurs joueurs à son poste.

Davies, qui a commencé en tant qu'attaquant, a été reconverti en latéral par Hans Flick et cette solution ne pouvait pas mieux tomber. Toujours porté vers l'offensive, il a aussi fait de son physique une grande force au moment de défendre.

S'il n'a pas beaucoup apporté offensivement, il a été impeccable défensivement contre le BvB. Il est magnifiquement revenu dans les pieds de Haaland pour éviter un un contre un avec Neuer, et a multiplié les courses pour museler Achraf Hakimi.

Le Canadien a été flashé à 35 km/h pour éviter l'occasion du Norvégien et, en à peine trois jours, il a montré les deux facettes de son jeu.

Extrêmement offensif contre Francfort, signant un but et une passe décisive lors de la victoire 5-2 des siens, il s'est montré sérieux et appliqué face aux attaques des hommes de Lucien Favre.

A 19 ans, l'ancien joueur des Vancouver Whitecaps ne semble pas avoir de limite au Bayern Munich, qui se félicite d'avoir payé 10 millions d'euros il y a un peu plus d'un an pour s'attacher ses services.