Davies victime de racisme, pas uniquement pour sa couleur de peau

Nous connaissons tous l'histoire d'Alphonso Davies, qui est né en 2000 dans un camp de réfugiés au Ghana. Il part avec sa famille au Canada pour s'éloigner de la guerre et finit par arriver au Bayern Munich en 2019.

Ces dernières heures, Davies s'est exprimé aux micros de la 'BBC', à qui il a accordé une interview pour raconter son passé compliqué. En outre, il n'a pas hésité à aborder la question du racisme.

L'arrière gauche de 20 ans mène plusieurs campagnes pour aider l'éducation des réfugiés au Canada : "Il est important d'éliminer la stigmatisation des réfugiés. En tant que footballeur, j'ai récemment été confronté au racisme."

"C'est difficile, pas seulement à cause de la couleur, mais aussi parce que vous êtes un réfugié. Il s'agit de sensibiliser des gens qui ne s'en soucient pas vraiment. Ce sont ces personnes que nous essayons de changer et de faire en sorte qu'elles ouvrent les yeux pour voir que nous sommes tous des êtres humains, peu importe d'où nous venons, et que nous pouvons tous nous entraider", a-t-il ajouté.

Enfin, il a précisé qu'il n'oubliera jamais ses origines : "Je n'oublierai jamais d'où je viens. Je veux que mon histoire donne de l'espoir aux autres réfugiés et qu'ils se disent "s'il a pu, je le peux aussi".