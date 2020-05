Dayot Upamecano ne bougera pas cet été

L'arrière central français, Dayot Upamecano, pourrait rester avec RB Leipzig au-delà de la saison en cours. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche Volker Struth, son agent, lors de l'émission télévisée "Doppelpass" sur 'Sport 1'.

"Je ne crois pas aux transferts importants (durant le prochain mercato, ndlr). Et je pense que Upamecano est un acteur pour un transfert important", a indiqué Struth quand il a été interrogé sur l'impact de la pandémie de coronavirus sur le prochain marché des transfert.

Une prolongation d'un an avec Leipzig ?

Cette déclaration de Struth laisse indirectement penser qu'une prolongation du contrat du Français de 21 ans à Leipzig est en bonne voie. Le contrat actuel expire à l'été 2021 et RB a clairement fait savoir à plusieurs reprises qu'il ne laisserait aucun de ses joueurs partir gratuitement.

Cela va aussi dans le sens des rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines et selon lesquelles l'arrière français devrait rempiler jusqu'en 2021. Les discussions seraient bien avancées et il ne lui resterait plus qu'à apposer sa signature sur le papier.

Upamecano a vu récemment son nom associé à de nombreux grands clubs européens. Le Bayern Munich ferait prétendument partie de ses courtisans, de même que le Real Madrid. Selon les dernières nouvelles, le géant allemand aurait désormais d'autres éléments dans son viseur pour le secteur défensif.