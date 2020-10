De Bruyne a besoin de repos

Le calendrier des joueurs professionels est très chargé, peut-être un peu plus pour les joueurs de Premier League avec notamment un programme chargé à l'heure des fêtes de fin d'année.

Chaque année le débat revient sur la table, entre entraîneurs inquiets pour leurs équipes et joueur à bout de forces, nombreux sont ceux qui pestent contre les calendriers imposés.

Aujourd'hui c'est Kevin de Bruyne qui évoque le problème, craignant les blessures, tant le rythme à suivre est infernal.

"L'été dernier, je n'ai eu que 8 ou 9 jours de vacances et je n'ai pas pu partir car ma femme était enceinte. Si la saison va à son terme, cela me fera donc 2 ans sans vraie pause. Or, c'est important pour la tête et le corps. Mais personne n'écoute les joueurs. On ne parle que d'argent mais des blessures vont arriver", a lâché le Citizen.