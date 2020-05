De Bruyne prêt à quitter Manchester City

La star de Manchester City, Kevin De Bruyne, a fait savoir que le verdict à l'appel de son club contre l'interdiction de participation à la Ligue des champions pourrait avoir un impact sur son choix pour le futur.

City a été reconnu coupable de "violations graves" du règlement de l'UEFA sur le fair-play financier au début de cette année. Une interdiction de compétition européenne pour une durée de deux ans a alors été prononcée à son encontre. Le club fait appel du verdict auprès du TAS. La réponse de cette instance a été différée en raison de l'épidémie de coronavirus et une résolution rapide de ce dossier apparait donc comme peu probable.

De Bruyne reste attaché à City, mais reconnaît que deux saisons hors de la plus grande compétition du football européen seraient difficiles à supporter. "Pour l'instant, j'attends", a expliqué le milieu de terrain dans une interview à 'HLN'. "Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'il était presque sûr à 100% d'être dans son bon droit. C'est pourquoi j'attends de voir ce qui va se passer. Je fais confiance à mon club. Une fois la décision finale annoncée, je passerai tout en revue. Deux ans sans football européen, ce serait long. Si c'est un an, je verrai peut-être."

Le manager des Eastlands, Pep Guardiola, est une autre figure importante du club et dont l'avenir s'annonce incertain, mais De Bruyne insiste sur le fait que son avenir ne dépend pas de celui de son coach. "Je pense que Pep a dit qu'il resterait la dernière année [de son contrat] de toute façon. Ensuite, son contrat prend fin. Mais je ne laisserai pas ma décision dépendre de ce que Pep fait", a-t-il assuré. "Bien sûr, j'ai déjà travaillé avec d'autres entraîneurs et quand Pep partira, alors je devrais continuer à travailler avec quelqu'un d'autre. Mais je n'y ai pas vraiment prêté attention pour le moment. Il y a des choses plus importantes en ce moment."

Le Real Madrid a longtemps été cité comme une destination possible pour l'international belge. Toutefois, ce dernier ne se laisse pas déstabiliser par ses bruits de coulisses. Et il affirme que sa priorité reste City. "Ces dernières années, de nombreuses équipes se sont renseignées et ont peut-être posé des questions sur moi. Mais pour être honnête, je suis très content à City", a-t-il tonné. "Je joue pour l'une des meilleures équipes du monde, je joue en Angleterre - à mon avis le meilleur championnat - et j'aime ça. Cela reste un défi de rester au Top et j'en ai aussi besoin. Ce qui doit arriver arrivera. Mais je n'ai pas essayé de quitter City au cours des cinq dernières années. Je suis aussi resté calme lors des mercatos précédents. Je n'ai jamais eu de problème et j'ai toujours attendu mon moment. Avec respect, car vous êtes récompensé en retour, même dans la vie hors football".