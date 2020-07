"De Bruyne doit applaudir des joueurs incapables de nouer ses lacets"

Danny Murphy, l'ex-joueur de Liverpool n'a pas caché son scepticisme concernant la haine d'honneur que prévoit de faire City aux Reds lors du match entre les deux formations prévu jeudi soir.

"Le fait que City veuille faire une haie d’honneur jeudi montre leur humilité et la reconnaissance des qualités de leur adversaire, et c’est une façon pour eux de dire 'bien jouer' à Liverpool. Je pense que c’est un non-sens", a-t-il confié au micro de la BBC dans l'émission Match of The Day

"Je ne voudrais pas le faire parce que ce ne serait pas sincère. Les fans ne veulent pas que cela se fasse, les joueurs non plus ne le veulent pas vraiment. C’est juste pour le show mais cela ne signifie rien. (...) Quand je jouais à Liverpool, et que Manchester United devenait champion, on savait qu’ils étaient meilleurs. Il faut respecter cela et faire de son mieux pour devenir comme eux. C’est comme cela que tu montres que tu les respectes", a encore estimé Murphy, avant d'évoquer Kevin De Bruyne de manière louangeuse.

"De Bruyne est certainement le meilleur milieu de terrain du monde, et il doit applaudir et faire une haie d’honneur pour des joueurs qui ne sont même pas capables de nouer ses lacets."