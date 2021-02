De Bruyne en veut à City pour avoir offert plus d'argent à Messi

Manchester City, en voulant attirer une star, pourrait en perdre une autre. C'est ce qui peut arriver à Kevin de Bruyne, furieux contre son club pour son comportement concernant Messi.

C'est le journaliste Sam Lee, de chez 'The Athletic', qui a révélé la colère du joueur belge, qui se sent lésé parce que les Skyblues se sont focalisés sur la tentative de signer Leo Messi.

"De Bruyne est très susceptible de signer un contrat avec Manchester City, mais il est contrarié. J'ai de très bonnes sources selon lesquelles il se serait plaint à ses coéquipiers belges que l'offre que lui avait faite City était un peu plus basse qu'elle ne l'est déjà, en prenant tout en compte. Mais le principal, c'est que le club était prêt à payer cette somme à Messi et il mérite un peu plus après tout ce qu'il a fait", a-t-il ajouté.

Le contrat de De Bruyne avec City expire en juin 2023. Le club de Manchester a encore le temps de négocier avec le Belge, mais il connaît déjà sa colère par avance.

Le milieu offensif est l'un des meilleurs joueurs en Europe. Ses chiffres le confirment, puisqu'il a déjà atteint les 100 passes décisives en tant que Citizen.

Maintenant, le Belge devra s'arrêter pour cause de blessure. De Bruyne sera absent entre quatre et six semaines, comme l'a confirmé Pep Guardiola lui-même.