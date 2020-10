De Bruyne forfait contre l'Islande

Coïncidence ou pas ? Il y a quelques jours en conférence de presse, Kevin De Bruyne avait indiqué avoir besoin de repos. "L’été dernier, je n’ai eu que 8 ou 9 jours de vacances et je n’ai pas pu partir car ma femme était enceinte. Si la saison va à son terme, cela me fera donc 2 ans sans vraie pause. Or, c’est important pour la tête et le corps. Mais personne n’écoute les joueurs. On ne parle que d’argent mais des blessures vont arriver" avait-il lancé.

Ce lundi, l'Union belge a annoncé que le joueur de Manchester City "ne peut pas être assez en forme pour jouer contre l'Islande". Le meneur de jeu retourne ainsi dans son club.

Face à l'Angleterre, De Bruyne avait été remplacé par Yari Verschaeren end euxipeme période. "Je ne dirais pas que Kevin est blessé, bien qu'il ne soit pas à 100 %. Il s'agissait plutôt d'un changement par précaution", avait alors affirmé Roberto Martinez.