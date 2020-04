S'adressant à Jamie Redknapp lors de l'émission 'The Football Show' depuis son domicile en plein confinement, De Bruyne pense être devenu "un joueur complet".

"C'est difficile de commenter ma forme, mais je suis un joueur plus complet maintenant", a-t-il déclaré.

"Dans tous les aspects du jeu, je me sens vraiment à l'aise. À Wolfsburg, je me suis incroyablement bien débrouillé, mais je faisais des haut et des bas. Mais sur les trois dernières saisons, peut-être un peu moins la saison dernière, je suis content de jouer un niveau constant", s'est félicité le Belge.

"Du premier match contre West Ham au dernier contre le Real Madrid, j'ai très bien joué. C'est satisfaisant de constater que je puisse être constamment à un niveau suffisamment bon pour jouer.", a-t-il encore analysé.