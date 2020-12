"De Bruyne jouera, on a besoin de lui. Agüero ? On verra"

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, s'est rendu en conférence de presse pour parler du match de Premier League face à Southampton, troisième du championnat, un match qui sera joué le samedi 19 décembre à 16h.

City se déplace chez les Saints avec un besoin de points, ce que l'entraîneur catalan a lui-même reconnu aux médias, où il a donné la clé pour laisser ces problèmes de finition derrière lui : "Insister, insister et insister. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est la seule façon de s'améliorer devant le but. 25 tirs n'ont pas suffi contre West Brom, mais j'espère qu'on mettra vite fin à cette mauvaise passe".

"En comparant les stats des dernières saisons, la réalité est qu'on doit marquer plus de buts. Tout le monde le sait, l'équipe le sait. Ce n'est pas de la faute d'un seul joueur, c'est une erreur de penser ça. C'est une question collective et nous allons y travailler. L'année dernière, nous étions la meilleure attaque de Premier League, nous avons même marqué plus que les champions. La première année où nous avons gagné le championnat, nous avons marqué 40 buts au cours des 12 premières journées. Il est clair qu'au vu des stats, nous devons nous améliorer", a ajouté Pep.

Il a poursuivi : "Il est clair que chaque situation est un nouveau défi. En vérité, je pense que nous pouvons mieux jouer. Pour moi, c'est ça la réponse qu'on doit donner. Je pense que nous avons fait un bon match contre West Brom, mais nous pouvons nous améliorer sur certains principes du jeu. Nous pouvons tous jouer mieux, ne pas attendre des attaquants qu'ils marquent plus de buts et c'est tout.

Sur la situation de joueurs comme Agüero et De Bruyne, il a expliqué : "Je ne sais pas combien de minutes Agüero pourra jouer. Il s'est entraîné avec l'équipe jeudi, les deux jours précédents il ne l'a pas fait. On verra bien. De Bruyne ne va pas être laissé au repos. Il est très important pour nous et nous avons besoin de lui.

L'entraîneur espagnol a également parlé de l'adversaire : "Southampton a un entraîneur exceptionnel. Je le connais un peu de mon séjour en Allemagne, de son passage au RB Leipzig... Ce Southampton est une équipe qui sait exactement quoi faire à chaque instant. Je ne suis pas surpris par leur succès cette saison. Lorsqu'une équipe se trouve dans cette position après 12 matchs, c'est parce qu'elle fait quelque chose de bien.