De Bruyne évoque son avenir

Le contrat de Kévin de Bruyne avec Manchester City ne se terminera pas avant 2023 mais les doutes concernant son avenir prenaient de l'ampleur depuis l'annonce de la sanction européenne du club citizen.

Cependant, le joueur belge a tenu à rassurer son club et ses supporters. Dans des déclarations pour 'HLN', le joueur serait prêt à prolonger si l'UEFA retire la sanction envers le club.

"Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'il était presque sûr à 100% qu'il avait raison. C'est pourquoi j'attends de voir ce qui va se passer. Je fais confiance à mon équipe. Une fois la déclaration faite, je passerai tout en revue", explique le joueur.

"Deux ans sans football européen, ce serait long. Si c'est un an, je verrai peut-être", a expliqué le milieu de terrain international belge, qui ne ferme donc pas non plus la porte à un départ.