De Gea a annoncé la naissance de sa fille

La fille de De Gea et Edurne est née. Captura/Instagram/d_degeaofficial

Yanay, la fille de David de Gea et sa femme, Edurne, est née. Le gardien de but de Manchester United et la chanteuse espagnole ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le portier devrait être hors des terrains quelques semaines pour passer du temps avec sa fille.