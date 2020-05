De Gea s'approche de sa neuvième année à United

L'avenir de De Gea (29 ans) au sein de Manchester United est encore dans le flou, ce qui s'est produit à d'autres occasions depuis son arrivée à Old Trafford.

Le gardien de but a connu de nombreux hauts et bas en tant que Red Devil et a vécu des moments difficiles au club... En 9 ans, il a connu la gloire avec Ferguson, et des moments compliqués avec Van Gaal, Mourinho et Solksjaer.

De Gea était sur le point de quitter le club anglais pour le Real Madrid en 2015, mais une erreur de fax de dernière minute a empêché l'international espagnol de porter le maillot blanc.

Bien que le gardien de but ait été lié à Madrid à plusieurs reprises sur des marchés ultérieurs, le transfert ne s'est jamais concrétisé et il est maintenant en route pour sa neuvième campagne à Old Trafford.

De Gea, qui n'a remporté qu'une seule Premier League et une Europa League en tant que joueur de United, ne sait pas où il sera l'année prochaine. A United, Dean Henderson a frappé fort et dans l'équipe nationale espagnole, il reste à voir quel rôle il jouera après le retour de Luis Enrique.