De Gea estime que United peut gagner la Premier League

Gagner à nouveau la Premier League est le rêve de tout Manchester, mais la partie rouge de la ville semble en avoir plus besoin que ses homologues bleus. De Gea, gardien de but des Red Devils, le sait et pense que cette année pourrait être la bonne.

Cela fait huit ans qu'il est à Old Trafford. Et il sait ce que c'est que de gagner une Premier League. C'était en 2013, avec Ferguson sur le banc. C'est la dernière fois que les Red Devils ont touché la gloire en Premier League.

David de Gea veut retrouver ce sentiment. "Oui, je me suis battu pour le titre à plusieurs reprises lorsque Sir Alex était ici. Maintenant nous sommes de retour au sommet, cela nous a pris beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas manquer cette occasion", a-t-il déclaré dans une interview pour la télévision du club.

"Nous devons être très concentrés sur chaque match et essayer de tous les gagner. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous avons l'opportunité de prendre la tête", a-t-il continué.

Et il a lancé un avertissement. Tout cela va bientôt se voir contre Liverpool, et une partie de la Premier League sera décidée. "Si nous voulons gagner le championnat, il faut gagner ce genre de matches", a-t-il conclu.