De gros clubs de Premier League rÃªvent d'Oblak

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, estime que Jan Oblak serait une signature idéale pour son ancien club après les récentes bourdes de David de Gea en FA Cup.

Cependant, Chelsea est également à la recherche d'un gardien de but, le club londonien ayant également des problèmes avec son portier espagnol, Kepa Arrizabalaga.

Cependant, les services du Slovène ne seront pas bon marché et la formation londonienne sait que l'Atletico Madrid ne bougera pas sur la clause de rachat de 120 millions d'euros présente dans le contrat de son gardien de but.

Tout dépend de savoir si le joueur lui-même décide qu'il veut passer à autre chose selon 'Marca', ce qu'il n'envisage pas pour le moment, l'Atletico s'étant qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine.

La clé pour Oblak est qu'il joue dans une équipe qui se bat pour gagner trophées, et bien qu'il possède une Ligue Europa et une Supercoupe espagnole et européenne à son actif, un énorme titre comme la Ligue des champions manque toujours.