De Jong et Ansu Fati, connexion létale pour le 2-0

Si Messi est légendaire, Ansu Fati attire de plus en plus l'attention lorsque le FC Barcelone joue. Et le jeune Espagnol ne tremble pas sous cette pression, il enchaine les bonnes performances et se rend indispensable.

Sur un service de De Jong en louche, il fait l'appel parfait et conclu sans hésiter, pour donner un avantage de deux buts à son équipe.

Les Barcelonais semblent bien avancés pour l'emporter facilement dans ce premier choc de Ligue des Champions.