De Jong : le défi de Koeman

Ronald Koeman va devoir réhausser le rendement de certains joueurs dont on attend beaucoup plus sur le terrain, c'est le cas notamment de Dembélé ou Griezmann. Mais également et surtout de Frenkie de Jong, qui représente le futur du Barça et qui a déja évolué sous les ordres de Koeman.

'ProFootballDB' a révisé les statistiques du joueur avec l'Ajax, les Pays-Bas et le Barça. Les données sont éloquentes, on retrouve un De Jong beaucoup moins agressif et dont l'apport offensif est bien plus pauvre que les années précédentes.

Depuis qu'il évolue au FC Barcelone, club avec lequel il a joué 42 matchs, Frenkie de Jong récupère en moyenne 6 ballons par match alors qu'il en récupère 11 par match avec les Pays-Bas et en récupérait 12 par match avec l'Ajax.

Pour ce qui est des duels, il en gagnait 4 par match avec l'Ajax et les Pays-Bas et la moitié avec le Barça, soit environ 2 par match. C'est surtout dans ce domaine là que Koeman va devoir travailler pour rendre son joueur beaucoup plus agressif.

En ce qui concerne l'apport offensif, le bilan au Barça est tout aussi pauvre, 62 passes réussies par match avec le maillot blaugrana contre 74 avec l'Ajax et 75 avec sa Sélection.

Le technicien batave sait qu'un des première chose qu'il va ou doit faire au Barça sera de replacer De Jong à son poste de prédilection, autrement dit à la place de Busquets.