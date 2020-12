De l'argent et une montre volés chez Paolo Rossi

Des inconnus se sont introduits dans la maison du footballeur italien Paolo Rossi pendant ses funérailles. Ils n'ont pas volé les trophées et les souvenirs de sa carrière mais ont pris une montre et de l'argent, selon les médias italiens.

Alors que les funéraille du héros de la Coupe du monde 1982 remportée par l'Italie se déroulaient à Vicence, les voleurs en ont profité pour s'introduire dans la maison de Rossi, décédé des suites d'une maladie à l'âge de 64 ans, et de sa famille dans la ville de Bucine, dans la province d'Arezzo, au centre de l'Italie.

Le vol a été découvert par un collaborateur de Rossi dans l'activité de la propriété, qui est une maison rurale, en remarquant une fenêtre cassée.

Puis, à son retour de Vicenza, la femme de l'ancien joueur de football Federica Cappelletti a réalisé ce qui s'était passé, en faisant un premier inventaire de ce qui avait été volé.

"Je me fiche de ce qui a été volé, ils auraient pu me prendre jusqu'à 100 000 euros, mais c'est le geste qui me stupéfie", a déclaré sa femme aux médias italiens.

Selon certains médias, il semble qu'une montre appartenant à Rossi et une petite somme d'argent trouvée chez lui aient été volées.

"Un acte plus lâche et répugnant que celui-ci est vraiment impensable. Qu'on laisse la police faire tout son possible pour trouver les responsables. Toute ma solidarité et ma proximité avec la famille de Paolo Rossi", a déclaré le maire de Florence, Dario Nardella, sur Twitter.